Turismo verso l’Osservatorio regionale dei flussi Maraio | Dati più completi

La Regione Campania sta creando un nuovo Osservatorio regionale sui flussi turistici, con l’obiettivo di raccogliere dati più dettagliati e affidabili. La ministra del turismo ha annunciato che questa iniziativa mira a migliorare la raccolta di informazioni sul movimento dei visitatori nella regione. Il progetto coinvolge enti pubblici e privati e si propone di fornire strumenti più precisi per analizzare le tendenze del settore.

Tempo di lettura: 3 minuti La Regione Campania è al lavoro per rafforzare il sistema di monitoraggio del turismo e arrivare alla costruzione di un Osservatorio regionale dei flussi turistici, uno strumento strategico per conoscere con maggiore precisione l’andamento del settore e supportare le politiche di sviluppo turistico del territorio. L’Osservatorio, già previsto da una legge regionale, consentirà di raccogliere, analizzare e integrare i dati relativi a arrivi, presenze, provenienza dei visitatori, tipologie di soggiorno e andamento dei flussi, mettendo a disposizione delle istituzioni e degli operatori del settore un quadro aggiornato e affidabile del turismo in Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Turismo, verso l’Osservatorio regionale dei flussi. Maraio: “Dati più completi” Articoli correlati Turismo, Amata: "Nel 2025 in crescita flussi, traffico aereo e peso dei mercati internazionali"La Sicilia consolida il proprio posizionamento tra le principali destinazioni turistiche europee, con una crescita dei flussi anche nel 2025 e un... Turismo: Califano (Pd), bene piano Lazio, ma regioni vicine piu’ avanti su flussi e mobilita’Il piano triennale del turismo del Lazio punta su un brand unitario, ma evidenzia ritardi rispetto alle regioni vicine. Tutti gli aggiornamenti su Turismo verso l'Osservatorio regionale... Temi più discussi: BMT – Dati e strategie innovative per il turismo urbano: il report dell’Osservatorio della città di Napoli; Napoli, oltre 20 milioni di presenze nel 2025 secondo l’Osservatorio turistico; Turismo, 600 milioni persi ogni giorno con la guerra; I numeri del turismo a Napoli: oltre 3,4 milioni nei primi due mesi del 2026, Pasqua verso il tutto esaurito. BMT Borsa Mediterranea del Turismo: il report dell’Osservatorio della città di NapoliIn occasione della BMT Borsa Mediterranea del Turismo, l’assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli Teresa Armato e la coordinatrice ... 2anews.it Nuovi strumenti per l'osservatorio turistico dell'Emilia-RomagnaL'Osservatorio turistico regionale dell'Emilia-Romagna si rinnova con nuovi strumenti digitali per fornire dati più completi su strutture ricettive, prenotazioni e impatto economico. Il primo focus ... ansa.it Pastorale del turismo 2026. Il tema è: “Largo ai sognatori” x.com Ci aspetta un’estate pesante in questa Regione che punta molto, se non tutto, sul turismo, sull’accoglienza che potrebbe dare a legioni di turisti. Ma nessuno ha il coraggio di dirlo. IL COMMENTO DI FRANCO MANZITTI - facebook.com facebook