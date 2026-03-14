Turismo in Campania l' assessore Maraio | Verso l’Osservatorio regionale dei flussi

L'assessore al turismo in Campania ha annunciato l'avvio del processo per creare un Osservatorio regionale dei flussi turistici. L'obiettivo è migliorare il monitoraggio del settore attraverso uno strumento che consenta di raccogliere dati più dettagliati sull'andamento dei flussi di visitatori. Questo passaggio mira a fornire informazioni utili per pianificare le strategie di sviluppo turistico della regione.

Rafforzare il sistema di monitoraggio del turismo e arrivare alla costruzione di un Osservatorio regionale dei flussi turistici, uno strumento strategico per conoscere con maggiore precisione l’andamento del settore e supportare le politiche di sviluppo turistico del territorio. Questo l'obiettivo della Regione Campania: l’Osservatorio, già previsto da una legge regionale, consentirà di raccogliere, analizzare e integrare i dati relativi a arrivi, presenze, provenienza dei visitatori, tipologie di soggiorno e andamento dei flussi, mettendo a disposizione delle istituzioni e degli operatori del settore un quadro aggiornato e affidabile del turismo in Campania. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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