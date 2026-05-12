A Ospedaletti, è stata inaugurata una nuova farmacia comunale in via Roma, puntando a rivitalizzare il centro storico. La decisione di aprire questa struttura ha suscitato discussioni tra i cittadini e le forze politiche del luogo. L'opposizione ha contestato il costo sostenuto per l'acquisto dell'ex Bar Sport, mentre altri si chiedono come questa apertura possa influenzare il commercio locale. La questione resta al centro del dibattito pubblico nella cittadina.

? Punti chiave Come cambierà il commercio del centro storico con questa apertura?. Perché l'opposizione contesta il prezzo pagato per l'ex Bar Sport?. Quali nuovi servizi sanitari avanzati potrà offrire la nuova struttura?. Quanto è costata la ristrutturazione per abbattere le barriere architettoniche?.? In Breve Ristrutturazione da 100-120mila euro per abbattere barriere architettoniche in via Roma.. Architetto Eleonora Di Stefano ha progettato 100 metri quadri con area vendita e servizi.. Direttrice Selene coordina nuovi servizi di telemedicina, elettrocardiogrammi e analisi del sangue.. L'operazione mira a rilanciare il commercio del centro storico contro lo svuotamento costiero.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ospedaletti: la nuova farmacia comunale in via Roma rilancia il centro

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