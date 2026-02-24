Nuova farmacia comunale a Zambra | iniziato l’allestimento provvisorio

L’allestimento della farmacia comunale a Zambra nasce dalla richiesta dei residenti di migliorare l’accesso ai servizi sanitari. I lavori hanno preso il via questa settimana, dopo che le autorità hanno approvato il progetto di apertura temporanea. La struttura sarà operativa entro la fine di marzo e offrirà assistenza ai cittadini mentre si procede con la costruzione del nuovo stabile. La farmacia provvisoria rappresenta una soluzione immediata per le esigenze della comunità.

Cascina (PI), 24 febbraio 2026 - È iniziato l’allestimento della farmacia provvisoria di Zambra, che sarà operativa entro la fine di marzo e che inizierà ad erogare servizi in attesa della costruzione della nuova struttura. Il “container” è posizionato e in questi giorni le ditte stanno montando gli arredi: scaffali, bancone, magazzino, tutto il necessario per poter ospitare i prodotti farmaceutici e poter diventare una struttura operativa di circa 60 metri quadrati. “Con l’allestimento della struttura provvisoria, iniziamo a intravedere l’avvio di un servizio essenziale per Zambra e le aree d’intorno – ha detto il sindaco Michelangelo Betti durante il sopralluogo fatto insiema a Cristiana Simonelli, coordinatrice delle farmacie Sogefarm –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Iniziato l'allestimento della farmacia provvisoria di ZambraL’allestimento della farmacia provvisoria di Zambra nasce dalla necessità di garantire servizi farmaceutici alla comunità, dopo il crollo di una struttura vicina.

Una nuova farmacia comunale nel territorio cascinese: sorgerà a ZambraA Zambra stanno per aprire una nuova farmacia comunale.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: La Caorsana ha la sua nuova farmacia nei locali un tempo delle poste; Taglio del nastro per la nuova farmacia comunale a Le Mose fotogallery; Al via i lavori per la nuova farmacia di San Pietro; Monza, Farma.Co.M. prende posizione: continuerà a dispensare anche i farmaci israeliani.

Taglio del nastro per la nuova farmacia comunale a Le Mose fotogalleryTaglio del nastro per la nuova farmacia a Le Mose, in via Maestri del Lavoro. Una struttura moderna e funzionale, che sarà operativa dal 23 febbraio, ... piacenzasera.it

Ecco la nuova farmacia comunale: Più servizi sanitari ai cittadiniTaglio del nastro per la nuova sede per rilanciare il ruolo della farmacia comunale, non solo come luogo di fornitura dei farmaci all’utenza, ma soprattutto come ambiente dove viene erogata una vasta ... lanazione.it