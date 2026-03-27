Alle Torri Bianche arriva la nuova farmacia comunale

Nelle Torri Bianche di Vimercate si aprirà una nuova farmacia comunale. Dopo l’approvazione del consiglio comunale, che ha affidato la gestione a un’azienda speciale, il nuovo punto vendita sarà la terza farmacia di proprietà del municipio in città. La struttura sarà situata nel quartiere di Vimercate e rappresenta un’ulteriore presenza di servizi sanitari pubblici nella zona.

Alle Torri Bianche di Vimercate arriverà la farmacia comunale. Dopo il via libera del consiglio comunale di Vimercate, che ha affidato il nuovo punto vendita all'azienda speciale Farmacie comunali vimercatesi, nel quartiere vimercatese aprirà infatti la terza di proprietà del municipio in città. Firmato il contratto di locazione con la proprietà del quartiere delle Torri Bianche, sono partiti i lavori per l'adeguamento dello spazio che ospiterà la farmacia. Saranno avviate a breve, poi, le procedure per la pubblicazione della gara che affiderà i lavori e la realizzazione delle opere strutturali che ne riqualificherà le funzioni (attesi entro maggio) e, successivamente, per la fornitura degli arredi per l’allestimento. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Alle Torri Bianche arriva la nuova farmacia comunale Articoli correlati Leggi anche: Nel centro commerciale verrà aperta la nuova farmacia comunale Farmacia comunale 1: nuova direttriceIl periodo di tregua silenziosa tra amministrazione e vertici di Farmacie Comunali viene interrotto dalla comunicazione della presidente della...