Il tribunale ha stabilito che l'ospedale Sant’Anna deve restituire ai dipendenti i soldi già pagati per i turni festivi. La decisione riguarda sei lavoratori che avevano richiesto un rimborso dopo aver svolto i turni durante le festività e che ora riceveranno una somma di denaro corrispondente a quanto versato. L'ente ospedaliero aveva richiesto la restituzione di queste somme, portando alla sentenza a favore dei dipendenti.

? Punti chiave Perché l'ospedale ha chiesto indietro i soldi già pagati ai dipendenti?. Quanto riceveranno esattamente i sei lavoratori vincenti in tribunale?. Come ha fatto un accordo del 1999 a risolvere il contenzioso?. Chi dovrà pagare le spese legali oltre ai rimborsi salariali?.? In Breve Rimborsi per M.G., R.A.M., F.P., P.U., G.M. e V.M. tra 643 e 1394 euro.. Spese legali all'avvocato Antonio Piscitelli liquidate per 3.109,29 euro.. Controversia nata per compensi percepiti tra il 2010 e il 2011.. Determina dirigenziale numero 496 del 23 aprile 2026 autorizza i pagamenti.. Il Tribunale del Lavoro di Santa Maria Capua Vetere ha obbligato l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano a restituire i compensi per le attività lavorative svolte nei giorni festivi infrasettimanali a sei dipendenti dell’ospedale casertano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ospedale Sant’Anna: il tribunale obbliga al rimborso dei turni festivi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Farmaci spariti al Sant’Anna: scoperto il responsabile, è un dipendente dell'ospedaleSottraeva farmaci e dispositivi sanitari direttamente dall’ospedale dove lavorava.

Code al passaporto: il tribunale UE obbliga i voliUna sentenza del Tribunale dell’Unione Europea ha stabilito che i passeggeri hanno diritto a un risarcimento quando il ritardo di un volo è causato...

Argomenti più discussi: Oral Cancer Day 2026: visite gratuite a Menaggio e al Sant’Anna; L’ospedale Regina-Sant’Anna nasce con 50 milioni di rosso; Sant’Anna, incognita sull’ampliamento. I tecnici avvertono: c’è poco spazio; Sbaglia ospedale e pretende di essere visitato: 15enne spacca il box office del Sant’Anna.

L’ospedale Regina-Sant’Anna nasce con 50 milioni di rosso x.com

Il caso della grazia a Nicole Minetti si basa su una domanda: il Quirinale è stato vittima di disinformazione? reddit

Sant’Anna, manda in frantumi il vetro del box-office perchè non può fare la visita. Ma aveva sbagliato ospedale….E' successo ieri a San Fermo. Il ragazzino bloccato dalla vigilanza Asst e poi consegnato al posto di Polizia: ha già precedenti, è andato su tutte le furie al rifiuto dell'esame. ciaocomo.it