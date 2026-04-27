Farmaci spariti al Sant’Anna | scoperto il responsabile è un dipendente dell' ospedale

La polizia di Stato di Como ha individuato e denunciato un uomo di 52 anni, impiegato come operatore socio sanitario presso l’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, ritenuto responsabile di aver sottratto farmaci e dispositivi sanitari dall’ospedale stesso. L’indagine ha portato alla scoperta di questa attività illecita, che coinvolgeva direttamente il dipendente, che ora dovrà rispondere di peculato e ricettazione.

Sottraeva farmaci e dispositivi sanitari direttamente dall’ospedale dove lavorava. La polizia di Stato di Como ha denunciato un 52enne, operatore socio sanitario in servizio all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, ritenuto responsabile di peculato e ricettazione.La.🔗 Leggi su Quicomo.it

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