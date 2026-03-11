Code al passaporto | il tribunale UE obbliga i voli

Il Tribunale dell’Unione Europea ha deciso che i passeggeri hanno diritto a un risarcimento nel caso in cui il ritardo di un volo sia provocato dalle code al passaporto, anche quando queste sono dovute a misure di sicurezza straordinarie. La sentenza riguarda i voli in partenza e si applica indipendentemente dalla causa specifica del ritardo. La decisione si basa sulla normativa vigente sui diritti dei passeggeri aerei.

Una sentenza del Tribunale dell'Unione Europea ha stabilito che i passeggeri hanno diritto a un risarcimento quando il ritardo di un volo è causato da code al controllo passaporti, anche se l'evento scaturisce da misure di sicurezza eccezionali. La decisione, resa oggi 11 marzo 2026, chiarisce che la responsabilità ricade sul vettore aereo qualora non esista un nesso diretto tra la colpa della compagnia e l'evento straordinario legato alla sicurezza. L'impatto immediato riguarda migliaia di viaggiatori che si trovano bloccati in terminal caotici, dove le file interminabili diventano la causa primaria del ritardo.