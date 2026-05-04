Malore e arresto cardiaco minorenne e 90enne in ospedale

Due episodi di emergenza medica si sono verificati nelle ultime ore in provincia. Una ragazzina di Montefiascone ha accusato un malore che ha reso necessario il ricovero in ospedale, mentre una donna di 90 anni, colpita da arresto cardiaco a Vasanello, è stata soccorsa e trasportata in pronto soccorso. In entrambi i casi, le squadre mediche sono intervenute tempestivamente per prestare assistenza.

Dal malore di una ragazzina a Montefiascone alla 90enne salvata dopo arresto cardiaco a Vasanello, in entrambi i casi si è reso necessario l'intervento del personale sanitario.A Montefiascone, nel pomeriggio di sabato 2 maggio, una minorenne si è sentita male mentre si trovava nella zona di San.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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