Malore in piazza va in arresto cardiaco | è morto in ospedale

Un giovane di 25 anni si è sentito male in piazza a Cividate Camuno e ha subito un arresto cardiaco. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente, trasportandolo in ospedale, ma non è riuscito a salvarsi. La vittima è deceduta nel reparto di emergenza poco dopo il ricovero, lasciando un grande dolore tra le persone presenti. La vicenda ha suscitato grande commozione nella comunità locale.

Era stato ricoverato d'urgenza al Papa Giovanni di Bergamo, dopo essere stato rianimato a lungo sul posto dai sanitari di automedica, infermierizzata e di un'ambulanza dello Sma di Pisogne: all'arrivo dei soccorsi il giovane era già in arresto cardiaco. Una volta rianimato, è stato trasferito all'ospedale di Esine e poi da qui elitrasportato a Bergamo, dov'è arrivato poco prima delle 21, subito ricoverato in codice rosso. Le sue condizioni sono parse subito gravissime: è rimasto in Rianimazione solo per qualche ora e poi è spirato nella notte. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri di Breno: nessun segno di violenza sul corpo, l'ipotesi è quella di un decesso per cause naturali. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

