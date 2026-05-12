Ospedale de Lellis | allarme per due pazienti si indaga sul gas

Due pazienti sono stati ricoverati in un ospedale a causa di sintomi sospetti legati a un possibile problema con il gas. Le autorità stanno indagando sulle cause e sui fattori che hanno portato alle condizioni dei due pazienti. I Vigili del Fuoco hanno intervenuto per isolare l’area ritenuta contaminata, svolgendo le operazioni di sicurezza e di messa in sicurezza dell’ambiente. Le indagini proseguono per chiarire l’origine del problema.

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