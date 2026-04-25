Un uomo indiano di 36 anni è deceduto dopo essere stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale “Ruggi” di Salerno. Nei giorni precedenti, era arrivato in ospedale in condizioni disperate. Le autorità stanno conducendo indagini per verificare eventuali responsabilità e approfondire il contesto del suo arrivo, con particolare attenzione a eventuali aspetti legati a una possibile forma di sfruttamento sul lavoro.

È morto il cittadino indiano di 36 anni che nei giorni scorsi era arrivato in condizioni gravissime al pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi” di Salerno. Il cuore dell’uomo, operaio o bracciante (le indagini sono in corso, ndr), ha cessato di battere a causa delle complicanze di una forma severa di setticemia alle gambe, con un’infezione ormai estesa anche agli organi interni. Il paziente era stato trasportato in ospedale da una persona, probabilmente un familiare, che secondo quanto ricostruito si sarebbe poi allontanata rapidamente dalla struttura sanitaria, lasciando aperti numerosi interrogativi sulla vicenda. Una delle ipotesi è che...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morto l’uomo arrivato in condizioni disperate all’ospedale Salerno: si indaga su possibile sfruttamento sul lavoro

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