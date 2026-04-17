Uomo lasciato all'ospedale di Salerno in gravi condizioni | si indaga per sfruttamento sul lavoro

Un uomo di 36 anni di origine indiana si trova in condizioni critiche presso un ospedale di Salerno a causa di una grave setticemia. Le forze dell'ordine stanno conducendo un’indagine per verificare eventuali responsabilità legate a un caso di sfruttamento sul lavoro. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla vicenda o sulle circostanze che hanno portato alla sua condizione di salute.

Un 36enne indiano è ricoverato all'ospedale di Salerno con una grave setticemia; gli agenti di polizia indagano sull'accaduto, ipotizzando un caso di sfruttamento lavorativo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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