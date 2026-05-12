Oscar del cicloturismo l' Umbria candida la ciclovia del Trasimeno

La Regione Umbria ha presentato la candidatura della ciclovia del Trasimeno alla prossima edizione del Green Road Awards, giunta all'undicesima. Si tratta di un riconoscimento che premia le regioni italiane che hanno investito in infrastrutture e servizi dedicati al cicloturismo. La candidatura mira a valorizzare il percorso che collega varie località lungo il lago e si inserisce in un programma di promozione del turismo sostenibile.

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