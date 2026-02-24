La ciclovia simbolo del Trasimeno | 230 chilometri e 13 collegati Perugia farà parte del progetto

Il consiglieri Mazzanti ha ottenuto l’approvazione dell’ordine del giorno che impegna Perugia a sostenere la ciclovia del Trasimeno, lunga 230 chilometri con 13 punti di collegamento. La decisione deriva dall’interesse di migliorare le infrastrutture per ciclisti e promuovere il turismo locale. Perugia entrerà nel progetto, che mira a collegare diverse aree del territorio. La città si prepara a partecipare attivamente a questa iniziativa.

Approvato l'ordine del giorno in consiglio comunale del capoluogo per aderire al progetto "Mota" realizzato dall’associazione “LakeBikeTeam” È stato approvato l’ordine del giorno presentato dal consigliere Mazzanti, del Gruppo Pensa Perugia, che prevede il sostegno del Comune di Perugia al progetto di ciclovia MOTA. Nell'atto presentato in aula si sottolinea che "il cicloturismo rappresenta una pratica di vivere il territorio in forte ascesa e che l’associazione ‘LakeBikeTeam’ si è fatta promotrice del progetto ‘MOTA’, una ciclovia permanente che rappresenti l’identità cicloturistica dell’Umbria a livello nazionale e internazionale". 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Palazzo dei Priori, Perugia aderisce al progetto della ciclovia lunga 230 chilometri e unirà 12 comuniPerugia si prepara ad accogliere la ciclovia lunga 230 chilometri che collegherà 12 comuni della regione.

