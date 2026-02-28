Si svolge la prima festa del Corpo dei pompieri, un evento che celebra l'inizio di una nuova tradizione per i volontari che quotidianamente rischiano la vita per aiutare la comunità. L'iniziativa, intitolata

Una data che segna l’inizio di una nuova tradizione per chi, ogni giorno, mette la propria vita al servizio della comunità. Ieri, nella sede del Comando Provinciale di via Luigi Russo, si è celebrata la prima Festa della Fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, istituita ufficialmente con decreto del 27 febbraio 2025 firmato dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Il tema scelto per questa edizione d’esordio, "Lì dove serve", non è solo uno slogan – è stato spiegato –, ma la sintesi di una missione quotidiana. Un concetto ribadito durante una cerimonia sobria, ma sentita, che ha visto la partecipazione delle massime autorità... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pompieri per sempre. Siamo "Lì dove serve". Prima festa del Corpo

“Lì dove serve”: i vigili del fuoco e la festa del Corpo Nazionale, mezzi e personale sfilano a PerugiaPerugia, 27 febbraio 2026 – Il Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia ha celebrato nella giornata di venerdì 27 febbraio la prima Festa...

“Lí dove serve”: a Salerno la 1° celebrazione della Festa commemorativa dell’istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco“Lí dove serve”: è stato questo il tema della prima celebrazione ufficiale della Festa commemorativa dell’istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili...

Chris Becomes a Firefighter - Rescue Adventures for kids!

Approfondimenti e contenuti su Pompieri.

Temi più discussi: Pompieri per sempre. Siamo Lì dove serve. Prima festa del Corpo; Vibo, i vigili del fuoco celebrano la prima edizione della Festa nazionale del Corpo: 200 pompieri per 4.000 interventi nel 2025 · ilvibonese.it; Torre dei Conti, il comandante dei vigili del fuoco: Doveva crollare, l'abbiamo salvata. A inizio aprile sarà di nuovo sicura; Vigili del fuoco, il comandante Conti: Afflitti dalla carenza di organico, ma noi ci siamo sempre: lì dove serve.

Pompieri per sempre. Siamo Lì dove serve. Prima festa del CorpoUna data che segna l’inizio di una nuova tradizione per chi, ogni giorno, mette la propria vita al servizio della comunità. Ieri, nella sede del Comando Provinciale di via Luigi Russo, si è celebrata ... lanazione.it

La scomparsa di Giuseppe Alessandroni, «pompiere per sempre». Fu tra i primi a intervenire al VajontRIETI - Si terranno domani, venerdì 13 febbraio, alle 15, nella chiesa Madonna di Loreto di Limiti di Greccio, le esequie di ... msn.com

Una cerimonia solenne, all’insegna del motto “Lì dove serve”, e una caserma aperta al pubblico per vedere dal vivo attrezzature e mezzi dei pompieri e conoscere le procedure di emergenza nel pomeriggio. Così il Comando provinciale dei vigili del fuoco di U - facebook.com facebook

Il senatoe PD Alfieri alla festa dei Vigili del Fuoco: "Emendamento per portare più pompieri a Varese" #in evidenza #vigili del fuoco #alessandro alfieri x.com