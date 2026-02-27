Vigili del fuoco in festa | riconoscimenti ed encomi ai pompieri piacentini

Oggi a Piacenza si celebra il 87º anniversario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con una cerimonia ufficiale. Durante l'evento, una squadra di pompieri ha eseguito la presentazione di una scala italiana alle autorità civili e militari presenti. La manifestazione si è conclusa con l'esecuzione dell’Inno di Mameli, segnando un momento di riconoscimento e onore per i pompieri locali.

