Orrore nel canile lager a Ponzano Romano | salvati 200 Husky tra degrado fame e ferite

Un sequestro di vasta portata è stato effettuato in un canile di Ponzano Romano, dove sono stati trovati circa 200 Siberian Husky in condizioni di degrado. Gli animali presentavano segni di fame, ferite e maltrattamenti, e sono stati recuperati dai soccorritori. L'intervento ha portato alla liberazione di numerosi cani che si trovavano in condizioni di cattività e disagio. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire la situazione.

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Roma, 12 maggio 2026 – Maxi sequestro nel canile a Ponzano Romano dove sono stati messi in salvo 200 Siberian Husky. “ Si tratta del risultato di un grande lavoro di rete iniziato mesi fa, portato avanti insieme alla Procura di Rieti, ai Carabinieri Forestali e alle associazioni impegnate nella tutela degli animali. Per anni sono arrivate denunce e segnalazioni da parte dei cittadini e dei vicini della struttura: degrado, condizioni sanitarie pietose, scarsità di cibo e acqua per gli Husky che vivevano lì. Oggi, finalmente, si è intervenuti con durezza ” afferma la Garante per la tutela e il benessere degli animali di Roma Capitale, Patrizia Prestipino, a proposito della vicenda dell’allevamento “lager” di Siberian Husky.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Oltre 200 husky salvati dall’allevamento-lager, le foto del maxi sequestro a Ponzano RomanoRoma, 11 maggio 2026 – Maxi sequestro di cani in un allevamento di Ponzano Romano. Tragedia a Ponzano: salvati 200 Husky in un allevamento di degrado? Punti chiave Come sono riusciti i volontari a gestire il recupero immediato? Quali sono le condizioni etologiche reali in cui vivevano gli Husky?... Si parla di: Ponzano Romano, orrore nel canile abusivo: salvati 200 Siberian Husky da un allevamento lager; Maxi operazione al canile abusivo. Salvati 200 siberian husky. Maxi operazione al canile abusivo. Salvati 200 siberian huskyUn’operazione di vasta scala ha messo fine a anni di sofferenze per centinaia di cani. Molti erano feriti e denutriti. L'appello della garante per l'adozione ... rainews.it