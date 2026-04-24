Oroscopo dell' amore dal 24 aprile al 3 maggio 2026 | Venere entra in Gemelli e incontra Urano

Dal 24 aprile al 3 maggio 2026 si registra un cambiamento nell'astrologia dell'amore con Venere che passa dal Toro ai Gemelli, mentre nella stessa giornata si verifica un aspetto di congiunzione tra Venere e Urano. Questo transito segna un momento di novità nelle relazioni sentimentali, influenzando le emozioni e i sentimenti delle persone coinvolte. La presenza di questi pianeti in queste posizioni viene osservata come un cambiamento significativo nel settore amoroso.

L'oroscopo dell'amore dal 24 aprile al 3 maggio 2026 si apre oggi con un cambio di stagione sentimentale che si sente già stasera: Venere lascia il Toro ed entra in Gemelli, e nella stessa giornata abbraccia Urano. Tra il weekend della Liberazione e il ponte del 1° maggio le relazioni cambiano passo — si parla di più, si scrive, si accetta un invito che fino a ieri si sarebbe rimandato. Firma: Artemide – Aggiornato il venerdì 24 aprile 2026 Per dieci giorni il cielo affettivo lavora su una sola idea, declinata in tante sfumature: l'incontro cambia tono, diventa più curioso, più leggero, più disposto a sorprendersi. Dopo settimane in cui Venere in Toro aveva reso l'amore lento e tattile, il passaggio in Gemelli porta aria, parole, messaggi.🔗 Leggi su Feedpress.me

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