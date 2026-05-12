Oroscopo della settimana 11-17 maggio 2026 | il Cazimi in Toro e la Luna Nuova che semina l' estate

Questa settimana, dal 11 al 17 maggio 2026, le influenze astrologiche sono segnate da un Cazimi in Toro e dalla Luna Nuova che si verifica in questo segno. La presenza di questi eventi porta a un cambiamento di energia, con effetti che si fanno sentire nel corso dei prossimi giorni. Le posizioni planetarie indicano un periodo di attenzione alle questioni pratiche e ai nuovi inizi, specialmente in ambito finanziario e relazionale.

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L'oroscopo della settimana dall'11 al 17 maggio 2026 si gioca su una parabola lenta che attraversa tutto il segno del Toro: il Cazimi di Mercurio di mercoledì 14, il punto di chiarezza più alto del mese, e la Luna Nuova di sabato 16 sera, il primo seme che porterà frutto fra giugno e luglio, quando arriveranno il pranzo lungo, le serate al fresco, la prima settimana al mare. Firma: Artemide – Aggiornato il 12 maggio 2026 Sette giorni di ritmo lento che salgono dal fondo, con due appuntamenti grandi nel mezzo e una coda che cambia il passo. Lunedì il sestile fra Sole in Toro e Giove in Cancro ha aperto la settimana con un'apertura morbida fatta di piccole conferme arrivate via telefonata, via mail, via cena di famiglia: un'energia che continua a lavorare anche oggi, mentre il cielo si prepara al picco di mercoledì.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Oroscopo della settimana, 11-17 maggio 2026: il Cazimi in Toro e la Luna Nuova che semina l'estate ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Preparati. Dopo l'11 maggio, niente sarà più come prima. Notizie correlate Oroscopo della prossima settimana, 11-17 maggio 2026: la Luna Nuova in Toro che semina l'estateL'oroscopo della prossima settimana, dall'11 al 17 maggio 2026, racconta la prima settimana che comincia davvero a costruire l'estate: la Luna Nuova... Oroscopo della settimana, 11-17 maggio 2026: il Cazimi e la Luna Nuova in ToroL'oroscopo della settimana dall'11 al 17 maggio 2026 ruota intorno a due momenti che il cielo allinea con precisione rara: il Cazimi di Mercurio in... Argomenti più discussi: Oroscopo della settimana dall'11 al 17 maggio: previsioni amore, lavoro e benessere; L'oroscopo settimanale a cura di Paolo Fox (11-17 maggio); L’Oroscopo della settimana di Marie Claire dall’11 al 17 maggio; L'oroscopo della settimana dall'11 al 17 maggio: Capricorno al top. Oroscopo della settimana: Capricorno, è il momento giusto per una nuova relazione. Leone, attenzione al lavoro e alle responsabilità - Il Fatto Quotidiano ilfattoquotidiano.it/2026/05/11/oro… x.com Oroscopo della settimana dall’11 al 17 maggio 2026: la classifica completa di SkystarL’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dall’11 al 17 maggio 2026. Amore, lavoro, benessere e fortuna. livesicilia.it