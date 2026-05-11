Oroscopo della settimana 11-17 maggio 2026 | il Cazimi e la Luna Nuova in Toro

Nella settimana dal 11 al 17 maggio 2026, il cielo presenta due eventi principali: il Cazimi e la Luna Nuova in Toro. Questi momenti rappresentano occasioni di rinnovamento e riflessione per chi segue l’astrologia. Le influenze di questi fenomeni si manifestano attraverso cambiamenti nelle emozioni e nelle energie quotidiane. Le previsioni si concentrano su come questi aspetti celesti possano influire sui vari segni zodiacali durante i prossimi giorni.

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L'oroscopo della settimana dall'11 al 17 maggio 2026 ruota intorno a due momenti che il cielo allinea con precisione rara: il Cazimi di Mercurio in Toro di mercoledì 14, il punto di chiarezza più alto dell'intero mese, e la Luna Nuova in Toro di sabato 16 sera, il primo seme che comincerà a maturare quando arriveranno l'estate, il pranzo lungo, il viaggio. Firma: Artemide – Aggiornato l'11 maggio 2026 Settimana di ritmo medio-alto con due picchi nel mezzo e una coda che accelera. Oggi, lunedì 11, il sestile fra il Sole in Toro e Giove in Cancro porta un'apertura morbida fatta di piccole conferme: una telefonata che ritorna, una mail che chiude un discorso, un buongiorno che si sente diverso.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Oroscopo della settimana, 11-17 maggio 2026: il Cazimi e la Luna Nuova in Toro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Week of May 11th, 2026: Practical magic and a Taurus New Moon Notizie correlate Oroscopo della prossima settimana, 11-17 maggio 2026: il Cazimi e la Luna Nuova in ToroL'oroscopo della prossima settimana, dall'11 al 17 maggio 2026, si apre il giorno dopo la Festa della Mamma e si gioca sui giorni centrali, quando il... Oroscopo della settimana 11-17 maggio 2026: Cazimi Mercurio e Luna Nuova in ToroSi entra nel vivo di una settimana che ha già il suo baricentro segnato: giovedì 14 maggio il Cazimi di Mercurio in Toro porta una chiarezza pratica... Argomenti più discussi: Oroscopo della settimana dall'11 al 17 maggio: previsioni amore, lavoro e benessere; L'oroscopo settimanale a cura di Paolo Fox (11-17 maggio); L'oroscopo della settimana dall'11 al 17 maggio: Capricorno al top; Oroscopo della settimana dall'11 al 17 maggio 2026. #Oroscopo della settimana dall’11 al 17 maggio 2026 Le previsioni astrologiche della settimana dall'11 al 17 maggio 2026 accompagnate dalle ultime notizie del mondo della Televisione x.com Oroscopo della settimana dall’11 al 17 maggio 2026: Ariete, Toro e Pesci tra i segni più fortunati!L'oroscopo settimanale dall'11 al 17 maggio 2026. Scopri le previsioni della settimana su amore, salute, lavoro e fortuna segno per segno! alfemminile.com