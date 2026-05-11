Oroscopo della settimana 11-17 maggio 2026 | il Cazimi e la Luna Nuova in Toro

Da feedpress.me 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella settimana dal 11 al 17 maggio 2026, il cielo presenta due eventi principali: il Cazimi e la Luna Nuova in Toro. Questi momenti rappresentano occasioni di rinnovamento e riflessione per chi segue l’astrologia. Le influenze di questi fenomeni si manifestano attraverso cambiamenti nelle emozioni e nelle energie quotidiane. Le previsioni si concentrano su come questi aspetti celesti possano influire sui vari segni zodiacali durante i prossimi giorni.

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L'oroscopo della settimana dall'11 al 17 maggio 2026 ruota intorno a due momenti che il cielo allinea con precisione rara: il Cazimi di Mercurio in Toro di mercoledì 14, il punto di chiarezza più alto dell'intero mese, e la Luna Nuova in Toro di sabato 16 sera, il primo seme che comincerà a maturare quando arriveranno l'estate, il pranzo lungo, il viaggio. Firma: Artemide – Aggiornato l'11 maggio 2026 Settimana di ritmo medio-alto con due picchi nel mezzo e una coda che accelera. Oggi, lunedì 11, il sestile fra il Sole in Toro e Giove in Cancro porta un'apertura morbida fatta di piccole conferme: una telefonata che ritorna, una mail che chiude un discorso, un buongiorno che si sente diverso.🔗 Leggi su Feedpress.me

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