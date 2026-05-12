OroArezzo 2026 | tutti i numeri della fiera Ieg stila il bilancio finale

Oroarezzo 2026 si è conclusa con un bilancio ufficiale stilato dagli organizzatori. La fiera ha messo in mostra le produzioni del settore orafo italiano, favorendo incontri tra espositori e visitatori provenienti da diversi mercati. Durante l’evento sono stati presentati dati sui numeri di partecipanti, espositori e paesi rappresentati. La manifestazione ha anche offerto opportunità di confronto sulle strategie di mercato e di crescita per le aziende del comparto.

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