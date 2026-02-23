oroarezzo 2026 con ieg la manifattura alla scoperta di nuovi mercati

OroArezzo 2026 ha attirato l’attenzione di aziende e operatori del settore, grazie alla collaborazione con Ieg. La manifestazione mira a far conoscere le nuove collezioni e le tecniche di lavorazione più avanzate, aprendo le porte a mercati internazionali. Le aziende partecipanti mostrano entusiasmo per le opportunità di espansione e per i contatti con acquirenti di diversi Paesi. L’evento si conferma come una piattaforma strategica per il settore orafo.

ARezzo, 23 febbraio 2026 – Business di qualità per i mercati esteri e strumenti di alto livello per le imprese. Oroarezzo di Italian Exhibition Group, avrà queste due leve nella sua prossima edizione dal 9 al 12 maggio prossimi, ad Arezzo Fiere e Congressi. Tra il 2024 e il 2025, il peso dei principali mercati dell’export italiano di oreficeria e gioielleria si è ridistribuito a favore di Unione europea, Emirati Arabi Uniti, Svizzera, con una tenuta sostanziale degli Stati Uniti ma il dimezzamento della domanda dalla Turchia, che pure resta la prima destinazione del made in Italy. IEG assieme a ICE Agenzia sta costruendo una delegazione di buyer ospitati per i mercati di interesse della manifattura orafa che superi il rapporto numerico di uno a uno rispetto agli espositori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

