?L’anima sociale che batte nel cuore delle imprese | Rosa Praticò premiata a Calvanico

Si è appena conclusa a Calvanico la terza edizione del Premio Nazionale “Mamme… Donne”, un evento che ha visto la partecipazione di molte persone e ha premiato diverse donne, tra cui Rosa Praticò. L'iniziativa si è svolta in un contesto ricco di emozioni, con il coinvolgimento della comunità locale. La cerimonia ha rappresentato un momento di riconoscimento per le donne che si sono distinte in vari ambiti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Calvanico (SA) – In un’atmosfera carica di emozione e partecipazione, si è conclusa con successo la terza edizione del Premio Nazionale “Mamme. Donne” Città di Calvanico. Un appuntamento che celebra il valore del femminile in tutte le sue sfumature e che, quest’anno, ha trovato in Rosa Praticò la sua perfetta sintesi.?Il Riconoscimento: Una Vita per gli Altri?Rosa Praticò, 62 anni, madre e nonna, è stata insignita del prestigioso premio per il suo instancabile impegno civile. Definita come “un’anima sociale prestata alle imprese”, la Praticò ha saputo coniugare la sua professionalità nel campo dei fondi interprofessionali con una vocazione al sociale che dura da quando aveva 17 anni.🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - ?L’anima sociale che batte nel cuore delle imprese: Rosa Praticò premiata a Calvanico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “L’imprenditoria femminile in Toscana nel 2025: cresce la solidità strutturale delle imprese in rosa”Arezzo, 6 marzo 2026 – “L’imprenditoria femminile in Toscana nel 2025: cresce la solidità strutturale delle imprese in rosa” L’analisi dei dati... Torre si anima: nasce Namaad, il nuovo cuore sociale di via Cantore? Cosa sapere Inaugurata il 28 aprile la pizzeria Namaad in via Cantore 86 a Torre.