Dal 9 al 12 maggio si terrà a Arezzo la nuova edizione di OroArezzo, l’importante mostra dedicata alle imprese orafe. Quest’anno, la manifestazione vedrà la presenza di circa 60 aziende associate a Confartigianato orafi, che esporranno le proprie creazioni e prodotti nel quartiere fieristico della città. L’evento rappresenta un punto di riferimento nel settore orafo e si svolge con cadenza annuale.

Arezzo, 6 maggio 2026 – Dal 9 al 12 Maggio torna l’appuntamento delle imprese orafe con la Mostra OroArezzo. “Nonostante le difficoltà del mercato internazionale dei preziosi, causate dalle tensioni geopolitiche in atto – dichiara il Presidente di Confartigianato Orafi, Luca Parrini – la fiera è riuscita a mantenere stabile il numero degli espositori rispetto all’anno precedente. In particolare le imprese del distretto orafo di Arezzo, nonostante i timori della vigilia, hanno confermato, per la grande maggioranza, la loro presenza alla piattaforma fieristica”. Dei quasi 400 espositori presenti in fiera oltre l’80% sarà rappresentato da imprese italiane, mentre il restante 19% proviene dall’estero, soprattutto dalla Turchia e dalla Spagna.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Conto alla rovescia per OroArezzo 2026. Confartigianato orafi presente con 60 imprese associate

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