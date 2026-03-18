Antonio Segatori e la rivelazione su Celentano | Sono il figlio segreto con mia madre ebbero una storia

Antonio Biscardi Segatori ha dichiarato di essere il figlio segreto di Adriano Celentano, affermando che sarebbe nato da una relazione tra il cantautore e Maria Luigia Biscardi, quando lei era minorenne. La rivelazione è stata fatta recentemente e riguarda una presunta storia tra Celentano e la madre di Segatori. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e ha suscitato molte discussioni.

Adriano Celentano avrebbe un figlio segreto. A rivelarlo è Antonio Biscardi Segatori, che sarebbe nato dalla storia tra il cantautore e Maria Luigia Biscardi, risalente a quando lei era minorenne. "Voglio essere riconosciuto dal mio vero padre. Non lo faccio per soldi", ha raccontato. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Antonio Segatori, parla il presunto figlio segreto di Adriano CelentanoAdriano Celentano ha un figlio segreto? La notizia lanciata da Oggi ha rapidamente fatto il giro del web. Leggi anche: “Sono il figlio segreto di Adriano Celentano”. La rivelazione shock: “Mi ha concepito con lei” Contenuti utili per approfondire Antonio Segatori Argomenti discussi: Kate Middleton in total green per la Festa di San Patrizio. Chi è Antonio Segatori, il presunto figlio segreto di Adriano CelentanoAntonio Segatori, chi è il presunto figlio segreto di Adriano Celentano: biografia, vita privata e la vicenda giudiziaria riaperta nel 2026. donnaglamour.it Sono il figlio segreto di Adriano Celentano: colpo di scena, ecco chi èAntonio Segatori sostiene di essere il figlio segreto di Adriano Celentano: la storia raccontata a Oggi e la battaglia legale riapre il caso. donnaglamour.it