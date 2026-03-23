Ornella Muti il fuorionda con Carlo Verdone a Domenica In | Fatti vivo

Da dilei.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In queste ore è diventato virale il fuorionda di Ornella Muti e Carlo Verdone a Domenica In. I due attori sono stati ospiti di Mara Venier in uno spazio dedicato al ricordo di Eleonora Giorgi, collega scomparsa un anno fa dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas. Il fuorionda di Ornella Muti con Carlo Verdone. Domenica 22 marzo, Mara Venier ha ospitato nello studio di Domenica In due grandi attori: Ornella Muti e Carlo Verdone. Nello spazio della trasmissione hanno ricordato Eleonora Giorgi, attrice e amica, insieme a Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, figli della diva di Borotalco.  Un ricordo intenso e bellissimo, che si è concluso con un particolarissimo fuorionda, svelando qualcosa di molto interessate. 🔗 Leggi su Dilei.it

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