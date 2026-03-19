Una notizia sorprendente sta facendo il giro delle cronache: un uomo afferma di essere il figlio segreto di Celentano, rivelando che sua madre avrebbe avuto una relazione con il cantante. La vicenda coinvolge testimonianze e dettagli che riaccendono l’attenzione sul passato dell’artista. La questione, ancora tutta da chiarire, solleva interrogativi sulla reale natura di questa storia.

C’è una storia che riemerge dal passato e torna a far discutere, intrecciando gossip, memoria e verità ancora da chiarire. Protagonista, ancora una volta, Adriano Celentano, al centro di una vicenda che affonda le radici negli anni Sessanta e che oggi riaccende i riflettori su un presunto figlio mai riconosciuto. Tra racconti, accuse e vecchie dichiarazioni, il caso torna di attualità con nuovi sviluppi destinati a far parlare. Adriano Celentano ha un figlio segreto? Ecco chi sarebbe e cosa ha rivelato. A farsi avanti è Antonio Maria Segatori, 55 anni, che sostiene di poter essere il figlio biologico del celebre artista. In un’intervista ha... 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Notizia shock, Celentano avrebbe un figlio segreto: l’uomo rivela che sua madre ha avuto una storia con Adriano!

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