Organizzano un Fight Club in un capannone abbandonato tra le campagne mantovane | smantellato ring clandestino
Le forze dell'ordine hanno sequestrato un Fight Club allestito in un capannone abbandonato nelle aree rurali mantovane. L’attività clandestina coinvolgeva partecipanti che si sfidavano in incontri di lotta senza autorizzazioni ufficiali. Durante le operazioni, sono stati trovati e sequestrati attrezzi e materiali utilizzati per le sfide non regolamentate. Sono in corso indagini per identificare gli organizzatori e i partecipanti coinvolti.
Le forze dell'ordine hanno smantellato nelle campagne mantovane un Fight Club che era organizzato in un capannone abbandonato. Una volta sul posto, hanno trovato lottatori pronti a sfidarsi.🔗 Leggi su Fanpage.it
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