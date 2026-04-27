Ucciso e abbandonato tra le campagne le indagini | il luogo dell' omicidio e il movente

Nelle campagne di Mitogio, frazione di Castiglione di Sicilia, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 66 anni. Le forze dell'ordine stanno ora analizzando il luogo dell’omicidio e cercando di ricostruire il movente dietro il decesso. La vittima è stata trovata abbandonata tra le piante, e le indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Continuano le indagini sul ritrovamento del corpo senza vita del 66enne Giuseppe Florio nelle campagne di Mitogio, frazione di Castiglione di Sicilia. Secondo quanto emerso dagli accertamenti dei carabinieri, l'uomo sarebbe stato ucciso in un luogo diverso da quello del ritrovamento, precisamente.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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