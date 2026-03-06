Brillano le Stelle del ring Fight Club protagonista

Nella cornice del centro eventi di Subbiano, in provincia di Arezzo, si è tenuta la manifestazione di Kickboxing Thai MMA e Grappling intitolata ‘Le Stelle del Ring’. L’evento è stato organizzato dal maestro Jakini di Arezzo con la collaborazione del maestro Curci di Perugia, attirando atleti e appassionati di arti marziali. La serata ha visto numerosi incontri tra combattenti di diverse categorie.

Nella suggestiva cornice del centro eventi di Subbiano, in provincia di Arezzo, si è svolta la manifestazione di Kickboxing Thai Mma e Grappling 'Le stelle del Ring', organizzata dal maestro Jakini di Arezzo, in collaborazione con il maestro Curci di Perugia. All'evento hanno partecipato team provenienti da tutta Europa con diversi titoli in palio. Presente il Fight Club La Spezia dei maestri Giuliano Cerasoli e Gianni Pintus con la consueta squadra di atleti. Cinque le vittorie nella Kickboxing conseguite dal team spezzino. Ottimo esordio per Ryan Barbir 72 kg che nel k1 in gabbia si afferma con una prestazione coraggiosa e aggressiva, dando buoni spunti di crescita per il futuro.