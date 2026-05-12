Orfani di vittime di femminicidio parte l’iter per la prima assunzione in Regione | Concreta vicinanza delle istituzioni

Da messinatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Sicilia si avvia ufficialmente il procedimento per assumere la prima persona rimasta orfana di una vittima di femminicidio in ambito regionale. Si tratta di un passaggio amministrativo che, oltre a rispondere a una necessità concreta, rappresenta anche un segnale di attenzione da parte delle istituzioni verso le persone colpite da questa forma di violenza. La decisione segna un momento importante nel percorso di riconoscimento e sostegno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un passaggio amministrativo che diventa anche un segnale politico e sociale. In Sicilia prende avvio l’iter per la prima assunzione di una persona orfana di vittima di femminicidio all’interno della Regione. L’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha infatti rilasciato il.🔗 Leggi su Messinatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Orfani di vittime di femminicidio, al via l'iter per la prima assunzione alla RegioneAl via l'iter per la prima assunzione di una persona orfana di vittima di femminicidio.

Orfani di vittime di femminicidio, al via iter per la prima assunzione alla RegioneAl via l'iter per la prima assunzione di una persona orfana di vittima di femminicidio.

Argomenti più discussi: Io esisto: una mostra dedicata a orfani e orfane di femminicidio; Orfani di femminicidio: fotografare ciò che resta, per cambiare la narrazione; Io esisto, immagini e storie degli orfani di femminicidio: così è la vita di chi resta; 3,5 milioni di euro alle vittime di mafia e di reati intenzionali violenti.

orfani di orfani di vittime diOrfani di vittime di femminicidio, al via iter per la prima assunzione alla RegioneAl via l’iter per la prima assunzione di una persona orfana di vittima di femminicidio. L’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha rilasciato, infatti, il nulla osta a un ... ilsicilia.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web