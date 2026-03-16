Violenza di genere Giovanna Cardile | Noi orfani di femminicidio che non siamo riconosciuti come vittime dallo Stato
Gli orfani di femminicidio, che perdono le madri a causa di violenza di genere, chiedono che venga istituita una Giornata nazionale dedicata a loro. Giovanna Cardile, rappresentante di questa categoria, sottolinea la loro condizione di “orfani” non riconosciuti ufficialmente come vittime dallo Stato. La richiesta mira a ottenere maggiore attenzione e riconoscimento pubblico per le loro storie.
«Questa volontà è nata dal fatto che non siamo riconosciuti come vittime dello Stato, come accade invece per gli orfani di mafia o di guerra», spiega. «Ad esempio, nei concorsi pubblici non siamo inseriti tra le categorie protette. Un giorno in televisione si parlava dell’ennesima giornata dedicata a una causa e ho pensato che, per quanto riguarda gli orfani di femminicidio, non ne esistesse ancora una». Da quella riflessione è partito il confronto con l'avvocata Rosy Amaddeo, del foro di Messina e responsabile territoriale dell'Associazione Matrimonialisti Italiani. «Ha accolto la proposta con grande entusiasmo e sensibilità», racconta Cardile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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