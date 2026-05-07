Basket OraSì a Fiorenzuola per la prima gara dei playout Coach Paccariè | Affronteremo queste partite con serenità

Da ravennatoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani sera alle 20:30, l'OraSì Basket Ravenna affronta in trasferta Fiorenzuola Bees al PalArquato di Castell'Arquato, inaugurando il primo turno dei play-out di Serie B Nazionale. La squadra affronta questa fase con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo, mentre il coach ha dichiarato che le partite si giocheranno con serenità. È la prima sfida ufficiale di questa serie dopo la fine della regular season.

Domani sera, alle 20:30, l'OraSì Basket Ravenna apre il primo turno dei play-out di Serie B Nazionale in trasferta contro Fiorenzuola Bees al PalArquato di Castell'Arquato. Alla vigilia di Gara 1, coach Andrea Paccariè ha tracciato la rotta per i giallorossi.Il lavoro di questi giorni ha.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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