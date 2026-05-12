Il sorriso non solo rende più luminosi, ma può influenzare anche l’aspetto esteriore. Tuttavia, i denti, così come la pelle, sono soggetti all’invecchiamento e al passare degli anni. Questa consapevolezza ha portato a sviluppare routine di cura e trattamenti specifici per mantenere la salute orale nel tempo. La prevenzione e le pratiche di igiene orale diventano strumenti fondamentali per preservare il sorriso nel corso degli anni.

Oltre ai tanti benefici, sorridere rende luminose senza filtri. Non tutti sanno, però, che, proprio come la pelle, anche i denti sono soggetti allo scorrere del tempo. Niente panico: nuove tecniche e procedure, oltre a una corretta oral beauty routine, mantengono i protagonisti del sorriso in splendida forma +++dropcap La skincare perfetta è quella che inizia dall'oral beauty. Sappiamo bene, infatti, che il sorriso rappresenta una vera e propria dichiarazione di stile e attenzione alla bellezza, un biglietto da visita per la cura personale. Tanto che per Audrey Hepburn era «l'accessorio più bello che una donna possa indossare». La salute della bocca è il punto di partenza per il benessere generale del corpo.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Oral beauty, la routine di longevity che parte dal sorriso

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