L'acqua di riso, ingrediente naturale molto utilizzato in cosmetica, è nota per le sue proprietà anti-imperfezioni. Tuttavia, non è indicata per tutte le tipologie di pelle o routine di bellezza. È diventata un elemento comune tra le appassionate di prodotti naturali, apprezzata per i benefici che promette di offrire. Nonostante la popolarità, alcune persone potrebbero riscontrare reazioni o risultati diversi dall'uso di questo rimedio.

In Oriente il riso è da tempo utilizzato nei rituali skincare, apprezzato per la sua capacità di ammorbidire, illuminare e rigenerare l'incarnato. In Corea l'acqua di riso risale alla dinastia Goryeo, quando veniva utilizzata per migliorare il tono e la consistenza della pelle. Il motivo della sua efficacia risiede nella fermentazione, che scompone il riso in molecole più piccole e biodisponibili, rendendo vitamine, amminoacidi e minerali più facilmente assorbibili dalla pelle. Grazie alle sue proprietà anti-age è utilizzata da molti marchi di bellezza. Acqua di riso, perché è di tendenza adesso? Intanto le ricerche sui prodotti per la cura della pelle a base di acqua di riso aumentano vertiginosamente (su TikTok non si contano i tutorial).🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Acqua di riso: sapete che l'ingrediente cosmetico naturale non è adatto a tutte le beauty routine?

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