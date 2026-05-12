In seguito alle recenti operazioni contro le attività mafiose nella provincia di Foggia, il presidente di un’associazione di imprenditori ha espresso solidarietà agli imprenditori che hanno deciso di denunciare le infiltrazioni criminali. In una dichiarazione pubblica, ha affermato che a loro va il sostegno più convinto da parte delle organizzazioni di categoria. La notizia riguarda indagini in corso e azioni giudiziarie contro le attività illecite nella zona.

Bari, 12 maggio 2026 – "Desidero esprimere, a nome di ANCE Puglia e a titolo mio personale, la più sincera vicinanza e solidarietà agli imprenditori di Foggia che hanno avuto il coraggio di denunciare episodi di estorsione e intimidazione". A dichiararlo Gerardo Biancofiore, presidente Ance Puglia e, da ieri, vicepresidente di Confindustria Puglia, in relazione alle operazioni di Polizia di Stato e Carabinieri di Foggia, nei confronti di sedici soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere e di due arresti domiciliari, avvenute ieri a Foggia. "La loro scelta - continua Biancofiore - rappresenta un gesto di grande responsabilità civile e un esempio concreto di fiducia nelle istituzioni e nello Stato.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Operazioni contro le mafie foggiane: Biancofiore (presidente Ance Puglia) “Agli imprenditori che hanno trovato la forza di denunciare va il nostro sostegno”

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