Gli imprenditori delle Startup foggiane | chi c' è dietro e in cosa hanno investito

Gli imprenditori delle startup foggiane sono protagonisti di un quadro complesso di investimenti e iniziative. In provincia di Foggia, sono state identificate diverse realtà imprenditoriali attive nel settore, con focus su tecnologia, servizi e produzione. La mappa delle startup locali comprende aziende di varie dimensioni e ambiti, tutte coinvolte in progetti innovativi e in crescita.

Abbiamo fatto un viaggio virtuale per provare a disegnare una mappa delle startup presenti in provincia di Foggia. La guida che ci ha condotto alla scoperta del variegato panorama innovativo è stato il database ufficiale delle Camere di Commercio che raccoglie le startup e le Pmi innovative italiane iscritte nella specifica sezione speciale del registro delle imprese.Con 475 startup la Puglia si piazza al nono posto tra le regioni italiane (al primo c’è la Lombardia con 3410 e all’ultimo la Valle d’Aosta con 12) e vanta un ecosistema che combina programmi di accelerazione, investimenti crescenti, bandi regionali e iniziative di supporto alla trasformazione digitale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

I giganti foggiani delle Startup: chi c'è dietro e in cosa hanno investitoAbbiamo fatto un viaggio virtuale per provare a disegnare una mappa delle startup presenti in provincia di Foggia.

Leggi anche: Gli imprenditori che hanno investito sul padbol ad Arezzo

Altri aggiornamenti su Gli imprenditori delle Startup foggiane....

Temi più discussi: Medio Oriente: gli impatti della crisi su PMI e startup; Startup in Giappone, l'era del salaryman è finita: per Shin Takamiya (Globis Capital Partners) oggi i giovani vogliono essere imprenditori; I3P Startup Academy 2026: aperte le candidature per aspiranti imprenditori; Nuovi bandi per giovani e startup tra Italia ed Europa.

Medio Oriente: gli impatti della crisi su PMI e startupMentre lo scenario internazionale è attraversato da nuovo venti di instabilità economica, ecco cosa devono monitorare imprenditori e startupper. millionaire.it

Startup in Giappone, l’era del salaryman è finita: per Shin Takamiya (Globis Capital Partners) oggi i giovani vogliono essere imprenditoriAnalisi del mercato delle startup in Giappone attraverso l'esperienza di Shin Takamiya tra investimenti miliardari e IA. economyup.it

Dagli ultrasuoni alle comunicazioni ottiche: le 5 startup scelte da Area Science Park - facebook.com facebook

L’Italia guida la rivoluzione delle startup al femminile in Europa x.com