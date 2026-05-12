Operazione interforze nel cuore del Gad | agenti e militari in campo per la sicurezza

Da ferraratoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di lunedì 11, nel quartiere Gad, si è svolta un’operazione interforze che ha coinvolto agenti di polizia, militari e forze di sicurezza. L’intervento, coordinato dal questore, ha visto la presenza congiunta di polizia, carabinieri, Guardia di Finanza e polizia locale, che hanno messo in atto controlli e verifiche nella zona. La collaborazione tra le diverse forze ha portato a un’azione di vasta portata nel quartiere.

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Operazione interforze nel cuore del quartiere Gad. E’ quanto è avvenuto nel corso del pomeriggio di lunedì 11, con un’azione congiunta organizzata dal questore tra polizia, carabinieri, Guardia di Finanza e polizia locale. Le aree maggiormente interessate dalle verifiche sono state quelle di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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