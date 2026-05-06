Spaccio di eroina e hashish nel cuore del Gad pusher visto ' in diretta' | scatta l' arresto

Nella zona della stazione ferroviaria e nel quartiere Gad sono proseguiti i controlli di polizia contro lo spaccio di droga. Durante un servizio, un pusher è stato individuato e arrestato mentre distribuiva eroina e hashish. La polizia ha documentato l'attività illecita in tempo reale, portando così all’arresto dell’uomo. Le forze dell’ordine continuano a monitorare l’area per contrastare attività criminali di questo tipo.

Continuano senza sosta i servizi di controllo del territorio finalizzati al mantenimento della sicurezza urbana nella zona della stazione ferroviaria e del quartiere Gad. In tale contesto, nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati in genere e in particolare di quelli.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Doppia operazione in Gad. Spaccio e furti sulle auto, un arresto e una denunciaPomeriggio intenso, quello di mercoledì, per la polizia locale, impegnata in una serie di controlli nell’area della stazione e nelle vie limitrofe. I Carabinieri arrestano un pusher 29enne ad Alatri per spaccio di crack e denunciano a piede libero un 45enne di Fiuggi per spaccio di hashishCronache Cittadine ALATRI FIUGGI – È stata una brillante operazione antidroga quella posta in essere dai Carabinieri della Compagnia di Alatri,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Orsenigo (CO), contrasto allo spaccio di droga nelle aree boschive, la Polizia di Stato arresta un pusher. Sequestrata cocaina, hashish, eroina e contanti. - Polizia di Stato; Colognola, spaccio di droga: due arresti, sequestrato oltre mezzo chilo di stupefacenti; Maxi rete di spaccio sgominata a Grado: un arresto e cinque denunce; Cerveteri, la casa come deposito dello spaccio: negli armadi un chilo e mezzo di hashish. Perugia, arrestato 37enne nigeriano per spaccio di eroina: sequestrati oltre 2,9 kg di drogaA Perugia, un 37enne nigeriano è stato arrestato con 2,9 kg di eroina destinata allo spaccio. Sequestrati anche 6.450 euro. Proseguono le indagini. lamilano.it Sassari, inseguimento per le vie del centro: giovane arrestato per spaccio di eroinaIl giovane, inseguito e fermato dalla Polizia, nascondeva nei pantaloni due ovuli contenenti complessivamente circa 25 grammi di eroina ... cagliaripad.it Spaccio in appartamento a Varese, la segnalazione di un cittadino fa centro: in casa è stato ritrovato un chilo di hascisc, in manette è finito un 34enne Articolo completo nel primo commento #varese #spaccio - facebook.com facebook