Maxi operazione a Rogoredo treni fermi e 300 agenti in campo | il bilancio del blitz tra boschetto e stazioni

Nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile, un'operazione straordinaria ha coinvolto oltre 300 agenti nell'area di Rogoredo, tra boschetto e stazioni ferroviarie. Durante il blitz sono state controllate più di 1.300 persone, sono stati effettuati quattro arresti e sono stati rimossi circa mille chili di rifiuti. La stessa giornata ha visto un'intensa attività di controllo e intervento nell'area, con un grande dispiegamento di forze.

Più di 1.300 persone controllate, quattro arresti e mille chili di rifiuti rimossi. È stato svolto, nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile, un nuovo servizio straordinario interforze nell'area di Rogoredo. Lo stesso che ha richiesto lo stop momentaneo della circolazione ferroviaria nella zona, per.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Crotone, maxi operazione antidroga: 14 misure cautelari, oltre 100 agenti in campoIl provvedimento riguarda 14 soggetti, ritenuti gravemente indiziati di far parte di un’associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e... Sparatoria al boschetto di Rogoredo. Versioni discordanti degli agenti. Indagati altri quattro poliziottiIl pm Giovanni Tarzia ha inviato gli inviti a comparire a quattro nuovi indagati che saranno interrogati nei prossimi giorni. Altri aggiornamenti Maxi operazione a Rogoredo, treni fermi e 300 agenti in campo: il bilancio del blitz tra boschetto e stazioniNella giornata di ieri è stato svolto un intervento che ha visto il coinvolgimento di tutte le forze dell'ordine, e che ha richiesto lo stop momentaneo della circolazione ferroviaria. Il resoconto del ... milanotoday.it Treni, stop circolazione a Milano Sud: intervento della polizia a RogoredoLa circolazione ferroviaria è stata bloccata nella zona sud di Milano. Per consentire un intervento delle forze dell’ordine nella stazione di Rogoredo sono state pianificate delle variazioni al servi ... tg24.sky.it