Operazione della Polizia Anticrimine nel Sannio | i risultati dell’Empact Action Day

Nell’ambito del progetto EMPACT, la Polizia Anticrimine ha condotto un’operazione nel Sannio che ha portato all’arresto di diverse persone e al sequestro di droga e armi. L’intervento ha coinvolto diverse squadre di forze dell’ordine e si è svolto nel corso di una giornata dedicata alle operazioni coordinate a livello europeo. Durante le attività sono stati effettuati controlli e perquisizioni in varie zone della provincia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Nell’ambito del progetto EMPACT (european multidisciplinary platform against criminal threats), predisposto dall’UE per identificare, definire ed affrontare le principali minacce poste all’Unione dalla criminalità organizzata e dalle forme di criminalità internazionale, si è svolto dal 5 al 7 maggio u.s., l’EMPACT Action day, nel corso del quale ciascun stato membro ha effettuato azioni operative finalizzate alla prevenzione della criminalità anche tramite gli strumenti di approccio amministrativo. Infine, per la prevenzione alla detenzione di sostanze stupefacenti, è stato irrogato a Montesarchio un provvedimento di divieto di accesso (c.d. d.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Operazione della Polizia Anticrimine nel Sannio: i risultati dell’Empact Action Day ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Oltre 81mila persone controllate e 111 arresti: i numeri della Polizia nel SannioTempo di lettura: 2 minutiIn occasione delle celebrazioni per il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, si condividono alcuni dei... Droga e cellulari nel carcere "Di Lorenzo", scatta l’operazione della polizia penitenziariaUn carico di droga e diversi micro telefoni cellulari sono stati sequestrati dalla polizia penitenziaria all’interno del carcere “Di Lorenzo” di... Argomenti più discussi: Empact: operazione sulla prevenzione e l'approccio amministrativo; La Polizia di Stato contrasta il traffico di stupefacenti: un arresto e sequestri tra Torri di Quartesolo e l'Altopiano nel corso di una vasta operazione antidroga. - Questura di Vicenza | Polizia di Stato - Polizia di Stato; Così venivano comprate e vendute auto ‘fantasma’ a Roma, sequestro da 2 milioni a un imprenditore; Gioco illecito e controlli antidroga: vasta operazione della Polizia nel Crotonese. Nelle prime ore della mattina, i Carabinieri della Compagnia di Bitti, con il supporto di numerosi reparti specializzati, hanno portato a termine un'importante operazione anticrimine che ha messo a segno un duro colpo alla criminalità predatoria nella lamilano.it x.com Maxi operazione della Polizia a Crotone: raffica di controlli e sanzioni per 90.000 euroNelle ultime ore, il territorio della provincia crotonese è stato teatro di una vasta e capillare attività di monitoraggio che ha visto scendere in campo un numero massiccio di agenti. Nell’ambito dei ... strettoweb.com