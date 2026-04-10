Oltre 81mila persone controllate e 111 arresti | i numeri della Polizia nel Sannio

Durante le celebrazioni per il 174° anniversario, la Polizia nel Sannio ha effettuato controlli su oltre 81.000 persone e ha eseguito 111 arresti. I numeri si riferiscono alle operazioni condotte nel periodo di riferimento, evidenziando l’attività delle forze dell’ordine nella regione. Le operazioni hanno coinvolto vari ambiti, con un focus sulla sicurezza pubblica e sulla prevenzione della criminalità.

Tempo di lettura: 2 minuti In occasione delle celebrazioni per il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, si condividono alcuni dei dati rappresentativi dell’attività svolta nell’anno 2025 dal personale della Questura di Benevento, del Commissariato di PS di Telese Terme, della Polizia Stradale, della Polizia Postale e della Polizia Ferroviaria operanti nel capoluogo sannita. L’intensa attività di prevenzione su tutto il territorio ha portato ad effettuare complessivamente, su tutta la provincia di Benevento, controlli ad 81.904 persone e 28.243 veicoli con 23.785 chiamate gestite dal personale di Sala Operativa della Questura e 2. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Oltre 81mila persone controllate e 111 arresti: i numeri della Polizia nel Sannio Leggi anche: Polizia, in 7 giorni oltre 1.500 persone e quasi 500 auto controllate: due arresti Oltre un milione di persone controllate a Milano: calano gli arresti, volano i sequestri di hashishOltre tre tonnellate di sostanze stupefacenti sequestrate, il 40% in più rispetto al 2024. Si parla di: Polizia di Stato, un anno di attività a Brescia: oltre 38mila persone controllate e 241 arresti | TUTTI I DATI. Oltre un milione di persone controllate a Milano: calano gli arresti, volano i sequestri di hashishPiù controlli, meno arresti e una montagna di droga sequestrata: il bilancio 2025 della Polizia a Milano rivela una città blindata, dove però esplodono le truffe ai danni dei più fragili (+70%). Tutti ... milanotoday.it Maxi operazione interforze a San Siro: sgomberati 9 alloggi Aler e oltre 700 persone controllateNuovo intervento ad ampio raggio delle forze dell’ordine nel quartiere San Siro, dove si è svolta una vasta operazione interforze decisa dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. affaritaliani.it