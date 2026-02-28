Droga e cellulari nel carcere Di Lorenzo scatta l’operazione della polizia penitenziaria

La polizia penitenziaria ha eseguito un’operazione nel carcere “Di Lorenzo” di Agrigento, sequestrando un carico di droga e numerosi micro telefoni cellulari nascosti all’interno delle celle. L’intervento si è concentrato su un’area della struttura, portando al fermo di alcune persone coinvolte. L’operazione ha portato al ritrovamento di sostanze stupefacenti e dispositivi elettronici illegali.

Un carico di droga e diversi micro telefoni cellulari sono stati sequestrati dalla polizia penitenziaria all'interno del carcere "Di Lorenzo" di Agrigento. Il materiale era nascosto in un pacco, probabilmente recapitato con un drone e destinato a un detenuto. La Procura della Repubblica ha aperto.

