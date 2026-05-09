Napoli choc il chirurgo dimentica le forbici nell’addome della paziente Dopo mesi di dolori e fitte la scoperta e la denuncia
A Napoli, una donna di 53 anni ha scoperto di avere delle forbici lasciate nell’addome dopo un intervento di addominoplastica effettuato sette mesi prima in una clinica privata. La paziente aveva iniziato a soffrire di dolori e fitte persistenti, che l’hanno portata a cercare assistenza medica. Solo successivamente è stata trovata la presenza degli strumenti chirurgici dimenticati, portando alla denuncia contro i responsabili.
Dopo aver scoperto il drammatico errore, la vittima dell’incredibile vicenda ha denunciato i fatti alla polizia. Non solo: si è affidata alla Fondazione Domenico Caliendo, nata in memoria del bambino morto per un trapianto di cuore fallito, e all’avvocato Francesco Petruzzi. La donna, nata a Casandrino e residente in provincia di Piacenza, dopo una tac rivelatrice è stata immediatamente ricoverata all’Ospedale Fatebenefratelli di Napoli, dove al momento è in attesa di un nuovo intervento chirurgico per la rimozione delle forbici. Ma tra la presa di coscienza e la denuncia, sono passati sette mesi di dolori lancinanti. Di fitte inspiegabili. E di un malessere sordo che non accennava a passare.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Notizie correlate
Leggi anche: Napoli, chirurgo dimentica le forbici nell’addome della paziente dopo l’intervento: la scoperta dopo 7 mesi di dolori lancinanti
Chirurgo dimentica le forbici nell'addome della paziente a Napoli. I dolori lancinanti, poi la scoperta con la TacNapoli, 9 maggio 2026 – Il chirurgo dimentica le forbici nell'addome di una paziente dopo l’operazione.
Una raccolta di contenuti
Argomenti più discussi: Morte Domenico Caliendo, l'audio choc. La voce delle infermiere: Il cuore à ancora nel contenitore; Choc in Florida, chirurgo asporta fegato al posto della milza: morto 72enne.
Napoli, chirurgo dimentica le forbici nell'addome della paziente: denunciatoL'intervento è stato eseguito in una clinica del capoluogo partenopeo, il 25 ottobre 2025, ma una volta a casa dei genitori, dopo essere stata dimessa, la donna ha iniziato a sentirsi molto male. Dopo ... tg24.sky.it
Perde coscienza dopo un intervento, la paziente scopre un paio di forbici dimenticate nell'addome dal chirurgoSi sottopone a un intervento chirurgico di addominoplastica ma i sanitari si dimenticano un paio di forbici nella pancia: è quanto accaduto a una donna di 53 anni, nata ... corriereadriatico.it
Tradimento CHOC: lascia il Napoli per andare alla Juventus, De Laurentiis ha già detto di sì LE CIFRE https://bit.ly/4daepUX facebook
La storia choc di Benjamin Birely: “Io, studente ebreo e israeliano, lascio Napoli dopo minacce e false accuse” x.com
Napoli, Meret verso l'addio a fine stagione: le scelte di Conte e i due sostituti reddit