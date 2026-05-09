A Napoli, una donna di 53 anni ha scoperto di avere delle forbici lasciate nell’addome dopo un intervento di addominoplastica effettuato sette mesi prima in una clinica privata. La paziente aveva iniziato a soffrire di dolori e fitte persistenti, che l’hanno portata a cercare assistenza medica. Solo successivamente è stata trovata la presenza degli strumenti chirurgici dimenticati, portando alla denuncia contro i responsabili.

Dopo aver scoperto il drammatico errore, la vittima dell’incredibile vicenda ha denunciato i fatti alla polizia. Non solo: si è affidata alla Fondazione Domenico Caliendo, nata in memoria del bambino morto per un trapianto di cuore fallito, e all’avvocato Francesco Petruzzi. La donna, nata a Casandrino e residente in provincia di Piacenza, dopo una tac rivelatrice è stata immediatamente ricoverata all’Ospedale Fatebenefratelli di Napoli, dove al momento è in attesa di un nuovo intervento chirurgico per la rimozione delle forbici. Ma tra la presa di coscienza e la denuncia, sono passati sette mesi di dolori lancinanti. Di fitte inspiegabili. E di un malessere sordo che non accennava a passare.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Napoli choc, il chirurgo dimentica le forbici nell’addome della paziente. Dopo mesi di dolori e fitte, la scoperta e la denuncia

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Chirurgo dimentica le forbici nell'addome della paziente a Napoli. I dolori lancinanti, poi la scoperta con la TacNapoli, 9 maggio 2026 – Il chirurgo dimentica le forbici nell'addome di una paziente dopo l’operazione.

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