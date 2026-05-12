Operaio muore schiacciato da un bancale | Preso in pieno sulla testa

Un operaio di 47 anni è deceduto oggi pomeriggio all’interno di uno stabilimento alimentare a Torino. La vittima, identificata come Raffaele Settembre, è stata colpita alla testa da un bancale, che lo ha schiacciato. L’incidente è avvenuto in via Filadelfia, nel quartiere Santa Rita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

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Nuova tragedia sul lavoro a Torino. Un operaio di 47 anni, Raffaele Settembre, ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi all’interno dello stabilimento della Centrale del Latte di Torino, in via Filadelfia 220, nel quartiere Santa Rita. L’uomo lavorava per Movinlog, società di logistica con sede a Reggio Emilia e operativa in diverse regioni del Nord Italia. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli investigatori, il 47enne sarebbe stato travolto da un bancale in movimento carico di materiale dal peso di diverse centinaia di chili. L’impatto lo avrebbe sbalzato violentemente all’indietro provocandogli una caduta fatale e un gravissimo trauma cranico.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Operaio muore schiacciato da un bancale: “Preso in pieno sulla testa” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Torino, incidente sul lavoro: operaio muore schiacciato da un bancale alla Centrale del LatteA Torino, Raffaele Settembre, un operaio di 47 anni è morto mentre lavorava alla Centrale del Latte. Schiacciato da un bancale: grave un operaioUna mattinata di ordinario lavoro si è trasformata in dramma ieri alla ditta di logistica Eurocom. Argomenti più discussi: Operaio muore schiacciato da un carrello elevatore nell'Aquilano; Operaio muore schiacciato da un carrello elevatore nell’Aquilano; Incidente lavoro: operaio muore schiacciato da gru nel Vibonese; TRAGICO INCIDENTE SUL LAVORO ALL'AQUILA: OPERAIO MUORE SCHIACCIATO DA CARRELLO ELEVATORE. Schiacciato da una colonna di cemento, muore un operaio di 23 anni - reddit.com reddit Schiacciato da una colonna di cemento, muore un operaio di 23 anni #ANSA x.com Cosenza, operaio di 23 anni muore schiacciato da una colonna di cementoL'incidente è avvenuto a Paola, nel Cosentino. Il ragazzo stava allestendo una struttura balneare: inutili i soccorsi ... tg24.sky.it