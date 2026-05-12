Opera in Corsia porta emozione ascolto e bellezza al Villaggio Gabrieli di Istituto Palazzolo di Bergamo

Opera in Corsia terrà uno spettacolo teatrale musicale per portare l’arte e la bellezza nella quotidianità di RSA.Sarà un momento in cui la persona verrà messa al centro portando musica e gioia. Bergamo, 11 maggio 2026. Il progetto prenderà vita venerdì 15 maggio 2026 alle ore 15.30 presso la RSA Sacro Cuore di Istituto Palazzolo, all’interno del Villaggio Gabrieli in Via Carnovali 93A a Bergamo, con lo spettacolo teatrale musicale Opera in Corsia. L’obiettivo dell’iniziativa prevede di portare l’arte nei luoghi della cura e della fragilità, trasformando la quotidianità della RSA in uno spazio di emozione, relazione, arte e bellezza. Opera in Corsia creerà un momento autentico coinvolgendo residenti della RSA e altri soggetti attraverso musica lirica, parola e presenza scenica.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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