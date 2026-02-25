L’emozione è palpabile tra amici e famiglia prima dell’esibizione di Samurai Jay sul palco dell’Ariston. Poi Carlo Conti lo annuncia. Una vera e propria festa che ha contagiato tutta Mugnano. La famiglia è entusiasta. Samurai Jay, il ragazzo cresciuto tra i vicoli di Mugnano, sul palco più prestigioso della musica Italiana, l’orgoglio non solo della sua famiglia, ma di tutta l’area nord. Intanto “Ossessione” è già un successo e un ritornello fresco che resta in testa. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Sanremo 2026, l’entusiasmo e il sostegno dei mugnanesi per Samurai JaySanremo 2026 ha attirato l’attenzione di Mugnano, dove la passione per Samurai Jay, nome d’arte di Genny Amatore, cresce grazie al suo debutto in gara.

Leggi anche: Sanremo 2026, Samurai Jay, di cosa parla il brano Ossessione

Emozione ed entusiasmo al primo ascolto del brano di Samurai Jay a Sanremo

Temi più discussi: Da Bergamo a Casa Sanremo, alla consolle Vincent Martini: Entusiasmo ed emozione; Sabato 21 febbraio il Palaghiaccio di Pinzolo ha fatto il pieno di entusiasmo ed emozioni; L’Emozione Non Ha Voce rinasce: Samuele Sartini trasforma un Classico di Celentano; Un Carnevale di colori, emozioni e solidarietà al Circolo Cittadino di Francavilla Fontana.

Gardaland conquista Sanremo con Stagioni ed Emozioni: la musica del Parco arriva tra la genteGardaland sorprende il pubblico del Festival di Sanremo portando fuori dal Teatro Ariston un’iniziativa inedita e ricca di entusiasmo. Con il lancio del nuovo brano Stagioni ed Emozioni, il celebre ... megamodo.com

Da Bergamo a Casa Sanremo, alla consolle Vincent Martini: Entusiasmo ed emozioneL’art director, dj e produttore musicale è artista ufficiale dell’edizione 2026 dell’hospitality del Festival della canzone italiana. bergamonews.it

Belén Rodríguez e Samurai Jay prontissimi per duettare insieme! #Sanremo2026 - facebook.com facebook

Sanremo 2026, 5 top e flop prima serata: Chiello ascoltaci richiama Morgan, Serena Brancale per deboli di cuore, Samurai Jay come Bad Bunny fa muovere il cu*o, Fulminacci che lord inglese! @IlContiAndrea @FQMagazineit x.com