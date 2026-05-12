Durante un'udienza legale, sono stati discussi argomenti riguardanti le quote di proprietà di Sutskever e Altman, con particolare attenzione al valore delle quote di Sutskever rispetto a quelle di Altman. Sono state pronunciate dichiarazioni in cui Sutskever ha accusato Altman di aver fornito informazioni false ai colleghi. La causa riguarda anche una somma di 7 miliardi di dollari legata a OpenAI.

? Punti chiave Quanto valgono realmente le quote di Sutskever rispetto a quelle di Altman?. Perché Sutskever ha accusato Sam Altman di aver mentito ai colleghi?. Come ha reagito Musk quando gli è stata negata la maggioranza?. Chi sono i membri della OpenAI mafia che ora creano concorrenti?.? In Breve Patrimonio di Greg Brockman vicino a 30 miliardi di dollari e Altman a 3,5 miliardi.. Sutskever rifiutò 6 milioni di dollari annui da Google per fondare OpenAI.. Nuova startup Safe Superintelligence di Sutskever valutata 32 miliardi di dollari ad aprile 2024.. Dario e Daniela Amodei fondarono Anthropic nel 2021 dopo aver lasciato OpenAI.. Ilya Sutskever ha confermato lunedì durante l’udienza nel processo tra Elon Musk e OpenAI di possedere una partecipazione azionaria valutata circa 7 miliardi di dollari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - OpenAI, Sutskever: quote da 7 miliardi e accuse su Altman in aula

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