In California, si sta avvicinando un momento di forte tensione tra due figure di spicco nel settore tecnologico, legato a una delle principali organizzazioni di intelligenza artificiale. La disputa riguarda questioni legali e di leadership all’interno di OpenAI, con accuse e contrasti tra i rappresentanti di spicco. Nel frattempo, nel resto del mondo, l’attenzione è rivolta a una tregua tra Stati Uniti e Iran, mentre questa vicenda si svolge nel silenzio.

Mentre l'economia globale guarda con speranza alla tregue tra Usa e Iran, un'altra guerra, tutta tecnologica e legale, sta per raggiungere il suo culmine in California. Elon Musk (in foto) ha deciso di sferrare l'attacco definitivo contro OpenAi, la creatura che lui stesso ha contribuito a fondare nel 2015 e che oggi considera il suo più grande rimpianto. In un documento depositato l'altro ieri, i legali del patron di Tesla e SpaceX, hanno messo nero su bianco una richiesta che potrebbe scuotere l'intero settore: puntare al cuore di ChatGpt escludendo immediatamente dalla società il ceo Sam Altman e il presidente Greg Brockman. Il processo, che inizierà il 27 aprile nel tribunale di Oakland, si preannuncia come lo scontro del secolo in ambito tech. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Musk contro Altman all'assalto di OpenAi

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Musk affila le armi in tribunale: 'Altman fuori da OpenAI'. Il patron di Tesla vuole estromettere il ceo per evitare la trasformazione della società #ANSA x.com

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